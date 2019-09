Autoroute 25 en direction nord entre Longueuil et Montréal Fermetures complètes de nuit à venir cette semaine

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux d’asphaltage et de réparation de la chaussée sur l’autoroute 25 nécessiteront des fermetures complètes de nuit en direction nord cette semaine.

Entraves et gestion de la circulation

Fermetures complètes de nuit de l’autoroute 25 en direction nord (vers Montréal), entre la sortie no 90 – Aéroport P.-É.-Trudeau / A-20 OUEST / R-132 / La Prairie / USA / Varennes à Longueuil et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame à Montréal

o De mercredi 25 septembre 22 h 30 à jeudi 26 septembre 5 h

o De jeudi 26 septembre 22 h à vendredi 27 septembre 5 h

o De vendredi 27 septembre 22 h 30 à samedi 28 septembre 7 h

o De samedi 28 septembre 22 h 59 à dimanche 29 septembre 8 h

Les usagers de la route devront circuler par le pont Jacques-Cartier pour franchir le fleuve Saint-Laurent. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le secteur sera à éviter.

L’accès à l’île Charron sera maintenu à partir du boulevard Marie-Victorin et se fera à l’aide de signaleurs.

D’autres fermetures complètes dans l’une ou l’autre des directions sont à venir au cours de l’automne. Elles seront annoncées le moment venu.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être reportées ou annulées.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de Montréal. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.