Championnats nationaux de baseball : un entraineur et trois joueurs de l’école De Mortagne parmi les champions

Il y a beaucoup de l’école De Mortagne dans la victoire de l’équipe du Québec aux Championnats nationaux de baseball. Elle est revenue de London, en Ontario, avec une médaille d’or en poche.

L’équipe qui disputait ce championnat dans la catégorie U18 était dirigée par le directeur technique du programme sport-études en baseball et entraineur en chef à l’école De Mortagne, Michaël Belanger. Le coach était bien entouré, notamment de Jérémie Chalifour, entraineur au 3e but et qui est son adjoint à l’école, et de René-Dave Pelchat qui était responsable des lanceurs.

La formation comptait par ailleurs parmi ses joueurs trois jeunes fréquentant l’école secondaire, soit Ludovic Messier, de Boucherville, Thomas Sansregret, de Beloeil, et Pierre-Olivier Allard, de Saint-Amable.

La crème

Le championnat qui se tenait du 15 au 18 août dernier a réuni la crème des joueurs de toutes les provinces du Canada. L’équipe du Québec était composée de seulement quatre joueurs de 18 ans. Tous les autres étaient âgés de 17 ans et moins. «C’est assez impressionnant de voir que l’on a pu gagner étant donné que l’équipe était la plus jeune participante des compétitions », mentionne M. Bélanger.

« Nous n’avions aucune attente, mais on avait confiance en nos baseballeurs. Au cours des deux dernières années, nous avions terminé troisièmes et quatrièmes. La victoire m’a rendu heureux et surtout pour eux, car ils ont vraiment travaillé fort, et ont tout donné sur le terrain. Ils ont été exceptionnels. »

L’entraineur-chef Bélanger en est à sa quatrième médaille d’or remportée aux championnats nationaux, en 2014, 2015, 2016 et 2019.

Un programme populaire

Le programme sport-études en baseball à De Mortagne est le plus important au Québec, et en constante progression. Mis sur pied en 2008-2009, il ne comptait cette année-là que 13 élèves. Aujourd’hui, leur nombre est passé à 120.

C’est lors de l’année scolaire 2009-2010 que Michaël Bélanger a fait son entrée. À cette époque, il agissait à titre d’entraineur adjoint.