Alain Chanoine, un Bouchervillois dans la télésérie Trop

Ceux qui ont suivi la télésérie Trop diffusée sur Ici Radio-Canada Télé découvriront bientôt un nouveau personnage. L’acteur d’origine bouchervilloise Alain Chanoine tient un premier rôle dans la troisième et dernière saison. Il interprète le personnage du charismatique Joseph qui fait son entrée dès les premiers épisodes. Il joue notamment aux côtés de la comédienne et humoriste qui a aussi grandi à Boucherville, Virginie Fortin alias Anaïs Desbiens, notre « borderline » préférée.

Alain Chanoine est né et a vécu à Boucherville jusqu’à la jeune vingtaine. Spécialiste des arts martiaux et champion canadien en 1998, il est également cascadeur à ses heures. Son entraîneur Jean Frenette, fondateur du Club de karaté de Boucherville, et cascadeur réputé, l’a initié à ce métier casse-gueule.

Succès du côté anglophone

Mais c’est du côté anglophone qu’Alain Chanoine s’est surtout fait connaître. Il vit présentement à Vancouver où est tournée la série télévisée américaine culte Supernaturel et dans laquelle il tient un rôle.

Il a aussi joué le personnage d’Incubus dans la production américaine Suicide Squad de David Ayer où il a partagé l’écran avec Will Smith, Margo Robbie et Cara Delevingne. Il a également travaillé avec Jennifer Lawrence et Darren Aronofsky sur le film Mother. Et il fait partie de la distribution du nouveau film Xmen Dark Phoenix qui est présentement au cinéma

Trop… charismatique !

Dans Trop, Alain incarne Joseph, un être hyper charismatique qui pourrait convaincre n’importe qui de n’importe quoi. Il a d’ailleurs choisi d’en faire un métier. Il donne des conférences « Ted Talk » sur son passé en centre jeunesse et sur sa vie d’ex-toxicomane, dans lesquelles il explique entre autres comment la prise de risque ‒ ainsi que le poker ‒ a changé sa vie.

Derrière ses allures de sauveur et de gars qui a tout compris de la vie se cache un être profondément blessé qui réussit à émouvoir Isabelle. Quel genre de relation développera-t-il ?

Petit gars de Boucherville

Alain a fréquenté le collège Durocher Saint-Lambert. Son ami durant l’adolescence est le frère de la comédienne Virginie Fortin. « C’est tellement drôle. Je l’ai connu alors qu’elle était toute jeune. Je suis allé chez elle à quelques reprises. C’est fantastique de travailler avec Virginie.»

Son nouveau rôle dans Trop l’amènera-t-il à percer le marché québécois, d’autant plus que les opportunités pour des rôles proposés à des personnes issues de minorités visibles commencent à être plus fréquentes.

Alain prévoit revenir vivre au Québec en juin 2020 lorsque prendra fin la télésérie Supernaturel. Il souhaite d’ailleurs acheter un terrain à Boucherville pour y construire une maison intergénérationnelle dans laquelle un appartement sera aménagé pour sa mère qui habite toujours dans cette ville.

La troisième saison de Trop sera diffusée sur Tou.TV à compter de la fin de septembre et par la suite à Ici Radio-Canada Télé.