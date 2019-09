En bref … à l’assemblée mensuelle du conseil municipal de Boucherville

La Ville de Boucherville et le Gouvernement du Québec sont convenus d’une entente visant à déterminer le partage des responsabilités et des coûts en marge du réaménagement du stationnement incitatif De Mortagne. Ces travaux sont prévus à l’approche des travaux de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine l’an prochain. Ils permettront à un plus grand nombre d’automobilistes d’utiliser le transport en commun.

Le conseil municipal a entériné une résolution visant le prolongement de la bonification des services de transport en commun sur les lignes 86 et 87 du Réseau de transport de Longueuil durant l’année 2020. En vertu de cette entente, la municipalité versera 254 338 $ au RTL.

Toujours au chapitre du transport collectif, la Ville prolonge l’entente relative à l’accessibilité gratuite au transport en commun en période hors pointe pour les usagers âgés de 65 ans et plus jusqu’au 31 décembre 2020. Une enveloppe budgétaire de 156 000 $ est réservée à cette fin.

La Ville a accepté de verser une contribution financière de 50 000 $ à la Maison Gilles-Carle, une maison de répit-hébergement qui vient en aide aux proches aidants. Il s’agit d’un don non récurrent qui servira à l’aménagement des locaux situés dans le bâtiment du centre d’hébergement Havre Providence, situé dans le Vieux-Boucherville. Les locaux de la Maison Gilles-Carle devraient être prêts en novembre prochain.

Le Carrefour des aînés de Boucherville s’est vu octroyer 3500 $ de la municipalité. L’argent servira à souligner le 35e anniversaire de cet organisme sociocommunautaire.

La prochaine séance mensuelle du conseil municipal se tiendra exceptionnellement un mardi, toujours à 20 h, le 15 octobre. Quant au prochain Déjeuner du maire, il se déroulera le samedi 5 octobre au Centre des glaces Gilles-Chabot.

Le RTL organisera deux rencontres les 16 et 30 octobre au Centre communautaire Saint-Louis. La première sera réservée aux groupe des participation citoyenne tandis que la seconde sera ouverte au public en général. Les usagers du transport en commun seront conviés à exprimer leurs priorités en matière de transport en commun.