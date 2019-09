Les échos de l’assemblée publique à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le 17 septembre dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a versé un montant de 1 500 $ à l’Association des pompiers de Sainte-Julie pour l’organisation d’un tournoi de ballon-chasseur, dont les profits seront remis à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés ainsi qu’à divers organismes sur le territoire julievillois. De plus, une aide financière totalisant 2 850 $ sera octroyée à cinq jeunes pour subvenir, en partie, à leurs frais de participation à un événement sportif d’envergure provinciale, nationale ou internationale. Et finalement, la Municipalité a accordé un soutien financier de 18 000 $ à la corporation du Défilé de Noël de Sainte Julie pour défrayer, en partie, les coûts de réalisation de la 22e édition du défilé de Noël qui se déroulera le samedi 7 décembre.

• Le conseil a procédé à une série de proclamations, soit : les Journées de la culture les 27, 28 et 29 septembre prochains; la Journée nationale des aînés le 1er octobre; la Semaine de la prévention des incendies du 6 au 12 octobre; la Journée nationale de reconnaissance des pompiers le dimanche 6 octobre.

• Le conseil a décidé d’approprier un montant de 500 000 $ à même l’excédent de fonctionnement affecté – rachat de la dette – afin de réduire le refinancement de la dette prévu lors de l’émission du 12 novembre 2019 des règlements 1099 et 1128 et a fixé une période plus courte pour le financement des règlements 1009, 1099 et 1210. De plus, la Municipalité a affecté au paiement de l’échéance annuelle du remboursement de l’emprunt, en capital et en intérêts pour l’exercice 2020, les soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés 1161 et 1190.

• Le conseil a accepté l’embauche, à compter du 23 septembre, de trois préposées aux traverses d’école, soit mesdames Manon Beaudry, Lucie Lamarre et Brigitte Sénéchal.

Travaux

• Les élus ont adjugé la partie optionnelle du contrat numéro SI-19-170, lot 1 concernant les travaux de construction d’infrastructures urbaines du Projet « E » du Quartier Vilamo (Lumicité) phase 2, conjointement avec le promoteur, à l’entreprise Bricon pour un montant de 721 906,60 $, toutes taxes comprises, incluant la provision et ont autorisé la mairesse ainsi que la greffière à signer le protocole d’entente.

• La Ville a adjugé le contrat concernant les travaux d’installation de conduits électriques et de lampadaires en béton centrifugé dans le secteur de la rue de Vienne et du parc N.-P.-Lapierre à la compagnie Senterre Entrepreneur Général pour un montant de 206 510 $, toutes taxes comprises, incluant la provision et affecte une somme de 101 550 $ du fonds de parcs et de terrains de jeux afin de financer une partie de cette dépense.

• Les élus ont rejeté toutes les soumissions déposées pour le mandat de services professionnels en ingénierie concernant des travaux de réfection au parc Desrochers puisque le prix soumissionné dépasse l’estimation prévue.

• La Ville a approuvé le financement d’achats d’équipements et de fournitures diverses à même le fonds de parcs et de terrains de jeux pour un montant totalisant 14 459,12$.

• Les élus ont annoncé leur intention d’adopter à une séance ultérieure un règlement pour augmenter le fonds de roulement de 250 000 $ pour le porter à 5 000 000 $ et approprier ce montant à même l’excédent de fonctionnement non affecté.

(Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

Première édition de la Grande marche Pierre Lavoie à Sainte-Julie

Venez participer, pour une première fois à Sainte-Julie, à La Grande marche de Sainte-Julie, encouragée par le Grand défi Pierre Lavoie! Cette activité fait la promotion des saines habitudes de vie pour toute la famille. Cet événement qui se tiendra le samedi 19 octobre prochain représente une excellente façon de découvrir le nouveau Parcours Énergie qui propose des distances de 3 km, 4 km, 5 km, 7.5 km et 10 km pour s’entraîner à son rythme.

Lieu

École Arc-en-ciel, 450, rue Charles-De Gaulle, Sainte-Julie

Horaire

9 h 30 : accueil et musique

9 h 45 : inauguration officielle du Parcours Énergie

9 h 55 : échauffement

10 h : départ

Information

Des toilettes seront accessibles sur le site de départ

Eau disponible pour le remplissage de bouteilles réutilisables

Les chiens sont acceptés, selon la règlementation municipale en vigueur

Présence de premiers soins sur le parcours

Une collation sera remise aux participants à l’arrivée

Inscription sur le site de la Ville de Sainte-Julie

(Mention de source : Ville de Sainte-Julie)