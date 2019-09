L’agglomération de Longueuil obtient 4,1 M $ pour lutter contre la pauvreté

La Table de concertation des préfets de la Montérégie (TCPM) vient d’attribuer 4,1 M $ à l’agglomération de Longueuil pour lutter contre la pauvreté. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a mandaté cet organisme pour redistribuer dans la région une enveloppe de 11,8 millions de dollars issue du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) destinée à la mise en œuvre de l’Alliance pour la solidarité en Montérégie. L’agglomération de Longueuil est l’une des trois sous-régions recevant une partie de l’enveloppe du FQIS.

L’entente intervenue entre le MTESS et la TCPM permettra la réalisation, de mettre en marche d’ici 2023, des initiatives de lutte contre la pauvreté relevant des organismes du milieu. L’Alliance pour la solidarité en Montérégie, a dévoilé son plan de travail de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce document identifie les enjeux prioritaires ciblés en concertation pour la lutte contre la pauvreté dans la région, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’Alliance ainsi que la répartition des sommes qui permettront de soutenir des projets structurants et novateurs.

« Le déploiement de l’Alliance pour la solidarité mobilisera nos communautés à définir collectivement les moyens qui permettront à tous les citoyens de la Montérégie de vivre dans la dignité et de s’épanouir. La TCPM est fière de pouvoir compter sur l’appui de partenaires institutionnels, municipaux et communautaires pour la mise en œuvre de ce chantier d’envergure », a indiqué Patrick Bousez, président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie.

Une rencontre d’information sera organisée dans chaque sous-région pour préciser le processus d’identification des projets, les axes d’intervention privilégiés et les fonds disponibles annuellement.