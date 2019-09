Deux nouvelles disciplines s’ajoutent au programme sport-études

À l’école secondaire De Mortagne

Du nouveau cette année au programme sport-études de l’école secondaire De Mortagne. Deux disciplines s’ajoutent à la panoplie de sports déjà accessibles : le taekwondo et le racquetball. Pour l’heure, seulement deux élèves y sont inscrits : une fille de secondaire 4 en taekwondo et un garçon de secondaire 1 en racquetball. Ces ajouts se sont intégrés au programme à la suite de demandes des parents des élèves qui ont entrepris des démarches à cet effet.

Le programme sport-études demeure toujours aussi populaire à De Mortagne. Cette année, 1075 élèves y sont inscrits sur les 2600 jeunes qui fréquentent cet établissement. Les sports d’équipe, comme d’habitude, ont la cote. Les plus populaires demeurent le hockey (200 joueurs), le soccer (150 joueurs) et le baseball (120 joueurs).

Chez les filles, la palme revient à la gymnastique avec 59 élèves inscrites, suivie du soccer (54 joueuses) et du patinage artistique (48 jeunes). Dans l’ensemble du programme, les fédérations sportives sont appelées à collaborer pour 22 disciplines. Par ailleurs, sept concentrations sportives ne relèvent pas de ces organismes.