Sécurité des transports, notamment ferroviaires: « Ce qui passe chez nous, passe par nous! », clame Stéphane Bergeron

Le candidat du Bloc Québécois dans Montarville, M. Stéphane Bergeron, a déclaré, le 18 septembre dernier, à la gare de Saint-Basile-le-Grand, qu’il entendait s’inspirer du travail des plus efficaces de son prédécesseur bloquiste dans Chambly-Borduas et actuel maire de cette municipalité, M. Yves Lessard, en matière de sécurité ferroviaire. « En soulevant publiquement la question à plusieurs reprises, Yves Lessard avait réussi à faire en sorte de limiter à 100 le nombre maximal de wagons traversant Saint-Basile-le-Grand. Ses successeurs néo-démocrate et libéral n’ont pas eu autant de succès, puisque les convois peuvent aujourd’hui atteindre jusqu’à 200 wagons par jour, ce qui peut se révéler problématique, en matière de sécurité, non seulement en raison des matières potentiellement dangereuses qui sont transportées, mais aussi parce que la Ville risque d’être coupée en deux, surtout lorsque les trains s’arrêtent, ce qui pourrait nuire à la capacité des services d’urgence de se déplacer d’un côté à l’autre », de déclarer M. Bergeron.

Il y a donc lieu, selon Stéphane Bergeron, de faire à nouveau pression sur le CN pour que le nombre de wagons soit réduit, d’autant que les autres partis fédéraux, y compris le parti soi-disant « vert », favorisent le développement des sables bitumineux de l’Ouest. « Je mets les candidates et candidats des autres partis au défi d’expliquer aux gens de Saint-Basile, Saint-Bruno et Saint-Hubert pourquoi ils sont favorables au fait que quelque 240 wagons par jour en viennent, à terme, à traverser leur municipalité, et ce, même avec la construction éventuelle du pipeline Énergie Est — que leur parti respectif soutient — puisque l’objectif est presque de quadrupler la production de pétrole à partir des sables bitumineux! J’étais ministre de la Sécurité publique du Québec au moment de la tragédie de Lac-Mégantic ; j’entends tout mettre en œuvre pour éviter qu’un tel drame puisse se produire chez nous ! », clame M. Bergeron

D’ailleurs, Stéphane Bergeron a rappelé que Bloc Québécois exige la tenue d’une commission d’enquête sur le laxisme de la règlementation en matière de transport ferroviaire, ainsi qu’une plus grande transparence quant au contenu des convois, afin de permettre aux autorités municipales d’adapter leurs mesures de sécurité en conséquence. Il a aussi a signalé que le Bloc Québécois avait déposé un projet de loi touchant, entre autres, la préséance des dispositions québécoises et municipales lorsque des projets fédéraux y contreviennent.

D’autres dossiers retiendront l’attention de M. Bergeron pour Saint-Basile-le-Grand et les autres municipalités de la circonscription fédérale de Montarville, dont la remise à niveau des infrastructures et la construction de logements sociaux requérant la poursuite, voire l’accroissement des investissements fédéraux. « Nous entendons démontrer que, non seulement, le Québec, c’est nous, mais que Montarville, c’est nous ! », de conclure Stéphane Bergeron.