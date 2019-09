Fermeture de rues à Boucherville le dimanche 29 septembre

Triathlon-Duathlon de Boucherville

Dans le cadre de la 4e édition du Triathlon-Duathlon de Boucherville, la Ville tient à informer les citoyens qu’il y aura fermeture de certaines rues et interdiction de s’y stationner le dimanche 29 septembre prochain, entre 5 h et 17 h.

Afin de prévoir vos déplacements, voici les fermetures de rues :

• Boulevard du Fort-Saint-Louis, entre la rue Pierre-Boucher et la rue Claude-Dauzat;

• Rue de la Rivière-aux-Pins, entre le boulevard De Montarville et la rue Robert-Giffard;

• Rue Jacques-Viau;

• Boulevard De Montarville, entre le boulevard Marie-Victorin et la rue de la Rivière-aux-Pins;

• Chemin du Lac, entre la rue de la Rivière-aux-Pins et la rue du Moulin.

Notez qu’il sera également interdit d’y stationner.

Veuillez aussi prendre note de l’horaire de fermeture des stationnements suivants :

Du jeudi 26 septembre, 23 h, au dimanche 29 septembre, 19 h

• Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

Du samedi 28 septembre, 23 h, au dimanche 29 septembre, 19 h

• Bibliothèque Montarville-Boucher De La Bruère

• Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville)

• Parc de la Rivière-aux-Pins

• Terrain de soccer Élie-Saab 2

Nous vous suggérons donc d’éviter ces secteurs et vous remercions de votre compréhension.