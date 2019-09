Nouvel espace de discussion pour le déneigement à Longueuil

Les membres du comité exécutif ont adopté, mercredi dernier, une recommandation au conseil municipal afin que soit mise en place une toute nouvelle formule pour le comité de déneigement. Auparavant composé de cinq élus et de quelques citoyens, l’espace de discussion proposé, s’il est adopté le 17 septembre, prendra la forme de rencontres d’information périodiques avec l’ensemble des élus ainsi que de séances de consultation citoyenne. Une transformation qui permettra à tous les membres du conseil et aux citoyens mandatés par celui-ci de se tenir informés des activités de déneigement, de s’impliquer dans la démarche et de faire connaître leurs préoccupations à ce sujet.

« Le déneigement est une opération complexe et stratégique, qui implique de nombreux intervenants. C’est aussi une grande préoccupation pour les Longueuillois et les Longueuilloises, avec raison. En transformant le comité, nous avons cherché à être plus proactifs et à l’écoute, à la fois des élus, mais aussi des citoyens. La nouvelle formule que nous proposons permettra à toutes les parties prenantes d’apporter des éléments constructifs et concrets aux activités de déneigement », a commenté la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Démarche allégée et élargie pour une meilleure efficacité

Afin de simplifier le processus et de permettre une plus grande agilité pendant la période d’activités de déneigement, la transformation du comité de déneigement proposée aux membres du conseil se déclinera sous la forme de : trois rencontres d’information organisées par la Ville au cours de la saison hivernale avec tous les élus afin de fournir les détails des activités de déneigement, notamment en ce qui concerne les contrats octroyés, le balisage des meilleures pratiques recueillies, les nouveautés mises en place, les opérations effectuées, les demandes de services envoyées à la Ville par les citoyens, le bilan des activités ou encore les améliorations à prévoir; deux rencontres de consultation organisées par la Ville avec des citoyens mandatés par résolution du conseil de ville afin de recueillir les commentaires et les suggestions de la population au sujet des activités de déneigement.