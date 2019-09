Le groupe CodEve est à la recherche d’entrepreneures pour joindre ses rangs

Le groupe CodEve, un groupe de codéveloppement au féminin, débutera une nouvelle cohorte de femmes en affaires qui se déroulera en quatre rencontres et débutera le 27 septembre prochain.

L’objectif de ce regroupement est de permettre aux femmes entrepreneures de présenter au groupe de codéveloppement une problématique ou un enjeu professionnel vécu dans leur entreprise afin d’obtenir des suggestions pratiques, des commentaires ou des critiques constructives dans un esprit d’entraide et de codéveloppement.

CodEve est ouvert à toutes les femmes entrepreneures en phase de démarrage d’entreprise quel que soit leur secteur d’activité. Le regroupement permet aux femmes en affaires de consolider leur statut d’entrepreneure et d’être plus efficace dans leur pratique professionnelle.

Pour participer gratuitement au groupe CodEve, prévue à Verchères, les vendredis 27 septembre, 25 octobre, 29 novembre et 13 décembre de 8 h 30 à 11 h 30, rendez-vous au www.eventbrite.ca et tapez CODEVE dans l’outil de recherche pour vous inscrire. Date limite : 20 septembre 2019.

Pour en apprendre davantage sur CodEve, communiquez avec Mme Andrée-Anne Beaudoin, conseillère aux entreprises à la MRC de Marguerite-D’Youvillle au (450) 583-3303 poste 224 ou, par courriel à l’adresse abeaudoin@margueritedyouville.ca.