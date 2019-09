Autoroute 25 entre Longueuil et Montréal – Travaux d’asphaltage et de réparation de la chaussée

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux d’asphaltage et de réparation de la chaussée seront entrepris le 23 septembre sur l’autoroute 25 entre l’île Charron à Longueuil et la rue Tellier à Montréal. Ces travaux effectués la nuit, 7 jours sur 7, se poursuivront jusqu’au milieu du mois de novembre. Une quinzaine de fermetures partielles et près d’une dizaine de fermetures complètes seront requises dans chaque direction.

Entraves et gestion de la circulation

Fermetures partielles (deux voies sur trois) ou complètes de nuit de l’autoroute 25, dans l’une ou l’autre des directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine :

En direction nord (vers Montréal), entre la sortie no 90 – Aéroport P.-É.-Trudeau / A-20 OUEST / R-132 / La Prairie / USA / Varennes à Longueuil et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame à Montréal

En direction sud (vers Longueuil), entre la sortie no 4 – Montréal centre-ville / Pont J.-Cartier à Montréal et l’autoroute 20 / Route 132 à Longueuil

En semaine, les fermetures s’amorceront dès 22 h 30, et elles se poursuivront jusqu’à 5 h le lendemain. La fin de semaine, cet horaire sera légèrement décalé.

À l’occasion d’une fermeture complète, annoncée dès qu’elle sera connue, les usagers de la route devront circuler par le pont Jacques-Cartier pour franchir le fleuve Saint-Laurent. Bien que les travaux soient exécutés la nuit, des épisodes de congestion sont à prévoir. Le secteur sera à éviter.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, des fermetures pourraient être reportées ou annulées.

Rappelons qu’un projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est prévu au cours des prochaines années.