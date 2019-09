Tisser des liens pour commencer l’année à De Mortagne

Afin de célébrer le retour à l’école, le département des loisirs de l’école secondaire De Mortagne à Boucherville a organisé, le 6 septembre dernier, une magnifique fête de la rentrée. Grâce au dévouement du personnel de l’école qui a mis la main à la pâte pour effectuer différentes tâches, les élèves ont pu profiter d’une journée remplie de belles activités dans une atmosphère décontractée.

Ce qui a contribué au succès de cette journée, c’est l’occasion pour les élèves et le personnel enseignant et non enseignant de pouvoir tisser des liens et ainsi commencer l’année scolaire du bon pied.

Bonne année scolaire à tous les élèves et membres du personnel!