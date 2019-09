Les jeunes de moins de 18 ans reçoivent un coup de pouce

Programme de remboursement de lunettes et de lentilles cornéennes

Les jeunes ayant besoin de lunettes ou de lentilles cornéennes ont désormais accès à une aide financière gouvernementale pour les aider à payer cet achat. Québec vient de mettre en place un programme de remboursement de lunettes et de lentilles cornéennes pour les moins de 18 ans. Pour être admissible à ce programme nommé Mieux voir pour réussir, une prescription d’un optométriste ou d’un ophtalmologiste autorisé est nécessaire. Le remboursement peut s’élever jusqu’à 250 $, tous les deux ans.

« Notre gouvernement s’est donné comme priorité d’influencer positivement la trajectoire de vie de l’ensemble des jeunes du Québec, et la mise en place de ce programme en est un autre bel exemple. Une bonne santé visuelle contribue à offrir un meilleur départ aux enfants et est essentielle à leur réussite », a indiqué le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Le programme est entré en vigueur le 1er septembre dernier, et seuls les achats effectués à partir de cette date, auprès d’un marchand établi au Québec, sont admissibles. Toutefois, l’examen de la vue peut avoir été réalisé avant le 1er septembre. Le remboursement sera accordé uniquement pour l’achat de lunettes ou de verres de contact visant à corriger la vision.

Québec prévoit une enveloppe budgétaire de 36 millions de dollars par année pour la gestion de ce programme. Selon les prévisions, environ 145 000 enfants auront besoin de lunettes ou de verres de contact annuellement. Grâce à un service en ligne, rendu accessible par la Régie de l’assurance maladie du Québec, la démarche pour obtenir un remboursement sera simple et permettra de recevoir un chèque au plus tard trois semaines après l’envoi de la demande.