Des coups de pagaie qui rapportent 250 000 $ contre le cancer infantile

La 6e édition du Circuit bleu Charles-Bruneau qui a pris fin dimanche au parc des îles-de-Boucherville a permis récolter une somme de 250 000 $.

En soutien aux quelque 2000 enfants atteints de cancer au Québec, 150 kayakistes ont pagayé entre 13 km et 100 km, seuls ou à relais, autour de l’île de Montréal, durant trois jours, du 13 au 15 septembre.

Une trentaine de bénévoles ont assuré la bonne marche de l’événement caritatif dont la porte-parole était Mylène Paquette, aventurière et conférencière.

Depuis la première édition, plus de 1 150 000$ ont été amassés. Le cancer pédiatrique au Québec est la première cause de décès par maladie chez les enfants de 0 à 18 ans. Un enfant sur 400 est frappé par le cancer avant l’âge de 15 ans. Plus de la moitié des enfants ont moins de 5 ans au moment du diagnostic.