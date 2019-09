Conférence de la SHIP le 25 septembre à l’hôtel de ville de Boucherville

La Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP) invite les citoyens à la conférence Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray, animée par André-Carl Vachon.

«En 2016, nous avons souligné le 250e anniversaire de l’arrivée au Québec des Acadiens qui furent déportés au Massachusetts, au Connecticut, en Pennsylvanie et à New York. C’est après avoir entendu parler de la Proclamation du gouverneur James Murray (1er mars 1765), qui offrait des terres gratuitement aux nouveaux immigrants, que les Acadiens déportés en Nouvelle-Angleterre demandèrent la permission d’immigrer au Québec. Après délibérations, le gouverneur Murray accepta d’accueillir ces Acadiens dans la Province of Quebec. Le premier bateau arriva au port de Québec le soir du 31 août 1766. Aujourd’hui, ce sont 4,8 millions de Québécois qui ont des origines acadiennes, dont plusieurs sont les descendants de ces Acadiens ayant choisi le Québec comme terre d’accueil. »

Cette rencontre se tiendra le mercredi 25 septembre, à 19 h 30, à la salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville de Boucherville.

Coût : gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs. Aucune réservation n’est nécessaire.

Il est à noter que le mois de septembre est le moment venu de renouveler sa carte de membre au coût de 25 $.

Les nouveaux membres sont les bienvenus!

Françoise Rivest, 450 906-1462

Histoireboucherville.org