Près de 200 personnes ont couru en mémoire de Julien Robitaille

Pas moins de 192 personnes ont couru ou marché en mémoire de Julien Robitaille le 8 septembre dans le secteur du parc Vincent-d’Indy, à Boucherville.

Julien est décédé subitement en 2016 à l’âge de 22 ans d’une maladie du cœur. Cet événement organisé en hommage à sa vie a permis d’amasser 4350 $ pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. C’est 1000 $ de plus que l’an dernier, lors de la première édition.

« La journée a été une célébration de la vie de Julien, qui aurait été fier de voir toutes ces personnes rassemblées pour lui », a mentionné Félix Jarry, un de ses amis et membre du groupe qui a organisé l’événement.

Cette deuxième édition a attiré non seulement des coureurs et des marcheurs, mais également une soixantaine d’autres personnes qui ont profité des activités sur place. Parmi les nouveautés, il y avait des jeux gonflables, des boissons alcoolisées, un barbecue, et des friandises glacées.

Le comité organisateur a déjà hâte à l’an prochain et espère que l’événement se tiendra encore plusieurs autres années.