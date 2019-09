Le Club d’aviron de Boucherville remporte la Coupe Québec Jeunesse

Les rameurs du Club d’aviron de Boucherville ont remporté la Coupe Québec Jeunesse. Ils ont réussi à accumuler le plus grand nombre de points lors des trois tranches de ces championnats nationaux. Le club reprend le titre qu’il avait perdu en 2018.

Une centaine d’athlètes participent à chacune des compétitions de la Coupe dans les catégories U13- U15, U17 et U19. Lors de la dernière tenue le 1er septembre à Sherbrooke, les avironnistes de Boucherville ont excellé à nouveau en décrochant plusieurs médailles.

Les résultats

Emanuel Muller, skiff, catégorie U17 : 1er rang

Charles-Étienne Tabet, skiff, U19 : 2e

Sandrine Noël ,skiff, U19 : 2e (1re au cumulatif de la Coupe)

Emanuel Muller et Rémi Nadeau, double, U17 : 1er

Charles-Étienne Tabet et Timothé Payette, double, U19 :1er

Florence Morin et Laurence Noël, double, open : 3e

Belles performances à la Régate royale canadienne d’Henley

Quelques semaines plus tôt, soit du 6 au 11 août dernier, des athlètes de Boucherville ont fait belle figure à la Royal Canadian Henley Regatta qui se tenait à St.Catharines, en Ontario.

Une équipe de quatre rameuses a en effet réussi à se rendre en finale. Cette régate, une des plus importantes, regroupe des sportifs de l’équipe canadienne. L’équipage de Boucherville était formé de Caroline Ouellet, Laurence Noël, Florence Morin et Sandrine Noël.

Les membres du Club d’aviron rameront encore jusqu’au mois prochain alors que se tiendra la régate le contre-courant le 6 octobre.