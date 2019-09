Québec ajoute 5 M $ pour l’achat de livres dans les bibliothèques scolaires

Les tablettes des bibliothèques scolaires pourront être mieux garnies à l’avenir. Québec injecte 5 M $ de plus que prévu pour l’achat de livres dans les bibliothèques scolaires. Cette somme s’ajoute aux 15 M $ déjà annoncés, ce qui porte ce poste budgétaire à 20 M $. Ces montants seront récurrents pour les quatre prochaines années. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a récemment confirmé cet investissement en compagnie du premier ministre François Legault et du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

« Faire en sorte que l’accès aux livres ne soit pas un privilège, mais un droit pour l’ensemble des jeunes Québécois d’âge scolaire, c’est leur donner les outils pour qu’ils deviennent des citoyens qui s’approprient et apprécient la culture sous tous ses angles. C’est l’un des principes qui guident mes actions en tant que ministre de la Culture et des Communications. L’accès à des œuvres littéraires en milieu scolaire leur permettra de découvrir les auteurs québécois et d’ailleurs, d’enrichir leur vocabulaire, de cultiver leur imaginaire et de développer leur pensée critique. On ne peut que trop insister sur l’importance des bibliothèques scolaires dans la valorisation de la lecture et de la langue française. Le fait que le premier ministre soit à nos côtés pour cette annonce en témoigne », a soutenu Mme Roy.

Lors de la campagne électorale, la CAQ avait fait de cet enjeu un engagement. Le gouvernement souhaite rendre les bibliothèques scolaires plus attrayantes auprès des élèves et susciter davantage d’intérêt chez les jeunes pour les arts et la lecture. Le gouvernement encourage l’acquisition d’ouvrages publiés au Québec.