L’argent pour Tristan Jussaume aux Championnats québécois de cyclisme sur piste

La famille Jussaume continue de rouler à un train d’enfer à l’échelle nationale et même internationale alors que rien ne semble vouloir freiner leur irrésistible élan! Au début septembre, les meilleurs athlètes de la province s’étaient donnés rendez-vous à Bromont afin de prendre part aux Championnats québécois de cyclisme sur piste. Le jeune Tristan Jussaume a été sacré vice-champion du Québec de la catégorie junior sur un podium exclusivement « réservé » aux membres des Dynamiks de Contrecœur puisque Mathias Guillemette et Gregory Santiago Zapata Cordoba ont remporté respectivement l’or et le bronze lors de ce rendez-vous des plus relevés.

Les quatre Québécois membres de la délégation canadienne aux derniers Championnats du monde juniors de cyclisme sur piste étaient présents à Bromont et Mathias Guillemette a excellé lors de cet événement disputé le 7 septembre dernier puisqu’il a remporté trois des quatre épreuves du jour. Il s’est imposé au 200 mètres lancé, au contre-la-montre et au keirin, alors que Tristan Jussaume a remporté le tempo.

Rappelons au sujet du jeune athlète de 18 ans de Contrecœur qu’il était devenu le premier québécois d’âge junior à remporter une médaille de bronze sur piste lors des Championnats du monde. Selon la Fédération québécoise des sports cyclistes, sa troisième place lors de l’épreuve de la poursuite individuelle a marqué une page d’histoire de ce sport au Québec.

Laurie Jussaume a encouragé son frère lors de ce weekend puisque la cycliste évoluant au sein du programme de développement de la délégation canadienne a pris part à quelques courses afin de perfectionner sa technique en vue en vue des Championnats canadiens élites et maîtres sur piste qui se tiendront du 26 au 28 septembre, à Milton, en Ontario. Soulignons que la Contrecoeuroise a connu mois d’août complètement fou alors qu’elle a récolté deux médailles lors des derniers Jeux panaméricains qui se tenaient à Lima, au Pérou.

Tristan pour sa part n’est pas en reste puisqu’il participera à ses deuxièmes Championnats du monde cette année alors qu’il se rendra à Yorshire, au Royaume Uni, où il représentera le Canada lors des Mondiaux sur route.