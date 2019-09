La Galerie Lez’arts présente l’exposition Dialogue sensoriel : du son à la forme réalisée par des élèves de l’école Paul-VI

Afin de contribuer à l’éveil des jeunes aux arts, la Galerie Lez’arts offre la chance aux enfants des écoles primaires de Boucherville de créer en compagnie d’artistes professionnels en exposition à la Galerie Jean-Letarte du Café centre d’art.

Dans le cadre de son exposition présentée à la Galerie Jean-Letarte, l’artiste Léa Moison a offert des ateliers de création à deux groupes d’élèves de l’école Paul-VI. Inspirés du processus créatif de l’artiste, par lequel elle interprète sons, rythmes et instruments en points, lignes et formes géométriques, les élèves de la première classe ont réalisé des dessins sur la musique East Hastings de Godspeed you black Emperor. Grâce à un projet minutieux et en équipe, les élèves de la deuxième classe ont traduit par des sculptures de carton plume en 3D, les dessins en 2D réalisés par le premier groupe. Ces deux activités de médiation ont permis, chez nos jeunes artistes de Boucherville, de capturer l’insaisissable d’une œuvre sonore en une représentation tangible et matérielle!

Détentrice d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM et d’un diplôme en psychologie, Léa Moison vit et travaille à Montréal. Suite à ses études en musique et aux Beaux-arts de Lorient, elle décide d’explorer le lien entre les arts et de rallier dans un même espace la musique, le dessin et la sculpture. En parallèle, elle intervient auprès des jeunes à travers des ateliers créatifs et imagine des projets pour leur permettre de développer leur propre langage plastique.

Galerie Lez’arts

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – Section jeunesse 501, chemin du Lac Heures d’ouverture : selon l’horaire de la bibliothèque

Renseignements

Service des arts et de la culture 450 449-8651