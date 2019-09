Grave accident: un homme lutte pour sa vie

Un homme dans la trentaine lutte présentement pour sa vie après avoir eu un grave accident sur le boulevard Marie-Victorin à proximité de la bretelle d’accès à l’autoroute 20, à Longueuil.

L’accident est survenu au cours de la nuit dernière, vers 2h30. Le conducteur circulait sur Marie-Victorin en direction de Boucherville lorsqu’il a complètement raté la courbe. Selon Ghislain Vallières, porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil, la vitesse serait en cause. Le conducteur n’aurait pu réussir à maîtriser son véhicule. Il a fait une sortie de route qui a amené une série de tonneaux. Il a été éjecté de sa voiture, et on craint pour sa vie.

Durant la nuit, les deux voies ont été obstruées, car il a raté un lampadaire qui s’est affaissé sur la voie publique. Une des voies en direction de Longueuil est maintenant rouverte à la circulation.

Les enquêteurs et les techniciens en scènes judiciaires sont sur place pour tenter de déterminer les causes de l’accident, et pour quelle raison la victime a été éjectée de son véhicule. Les policiers n’écartent pas non plus la possibilité qu’il ait eu les facultés affaiblies.