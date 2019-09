Xavier Barsalou-Duval présent pour s’occuper des enjeux de Boucherville

Le candidat du Bloc Québécois et député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, a tenu à prendre position sur les nombreux enjeux locaux qui touchent les citoyens de la circonscription.

Réaménagement de la voie ferrée

Le candidat bloquiste s’engage à poursuivre le travail concernant le réaménagement de la voie ferrée. Après avoir contribué au financement d’une étude de préfaisabilité menée par la Ville de Boucherville, Xavier Barsalou-Duval entend profiter de son prochain mandat pour continuer les démarches afin d’augmenter la sécurité ferroviaire dans les villes bordant la voie ferrée.

« Résidant moi-même aux abords de la voie ferrée à Boucherville, je comprends les préoccupations de mes concitoyens vivant à proximité de celle-ci. Depuis que le gouvernement libéral a retiré le pétrole de la liste de surveillance du Bureau de la sécurité des transports, les longs convois de trains pétroliers se sont multipliés. Le pétrole est un produit dangereux et inflammable qui traverse régulièrement notre territoire et son transport doit être surveillé étroitement », indique Xavier Barsalou-Duval.

Se rappeler des patriotes bouchervillois

Le député ajoute que dans son prochain mandat, il compte travailler sur un projet visant à commémorer les patriotes bouchervillois : « Plusieurs Bouchervillois ont été impliqués dans les événements de 1837-1838. Même s’ils ont marqué notre histoire, leur rôle demeure souvent méconnu des Bouchervillois. Je crois qu’il faudra trouver une façon pour faire en sorte de mettre en lumière le sacrifice et l’héroïsme de ces individus. Après tout, il s’agit de l’histoire des gens d’ici ! », soutient le député.

Un député présent sur le terrain

Le député s’engage également à continuer à être présent sur le terrain.

« Être près des gens, c’est non seulement s’occuper des enjeux locaux qui les touchent, mais c’est aussi aller à leur rencontre pour connaître leurs préoccupations. C’est pourquoi je compte maintenir une présence soutenue aux événements que fréquentent les citoyens. Parce que le Québec, c’est nous », conclut le député.