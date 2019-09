Xavier Barsalou-Duval se dit présent pour s’occuper des enjeux locaux

Le candidat du Bloc Québécois et député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, a tenu à prendre position concernant les différents enjeux locaux touchant les citoyens de la circonscription.

Freiner l’érosion des berges

Le candidat bloquiste va continuer à faire pression sur le gouvernement dans le dossier de l’érosion des berges. Rappelons que depuis que le gouvernement fédéral a aboli le programme de protection des berges dans les années 90, les riverains perdent d’énormes morceaux de terrain.

« J’étais présent pour accompagner les riverains au moment de la création du comité des berges et je compte poursuivre le travail afin qu’ils obtiennent gain de cause devant le manque de respect du gouvernement libéral », explique le député.

La restauration du quai de Verchères et la mémoire de Bernard Landry

Le député entend profiter de son deuxième mandat pour contribuer à différents projets dans la circonscription : « Le quai de Verchères doit être remis en état. En collaboration avec la municipalité, nous sommes à la recherche de solutions, mais dans tous les scénarios, le gouvernement fédéral devra faire sa part », déclare monsieur Barsalou-Duval

« Nous avons aussi un devoir de mémoire à l’égard du grand homme que fût le premier ministre Bernard Landry, tant pour la circonscription que pour l’ensemble des Québécois. Je vais participer activement aux démarches futures qui iront en ce sens », ajoute le député.

Un député présent sur le terrain

Le député s’engage également à continuer à être présent sur le terrain.

« Être près des gens, c’est non seulement s’occuper des enjeux locaux qui les touchent, mais c’est aussi aller à leur rencontre pour connaître leurs préoccupations. C’est pourquoi je compte maintenir une présence soutenue aux événements que fréquentent les citoyens. Parce que le Québec, c’est nous », conclut le député.