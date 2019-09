Risque de développer une maladie pulmonaire sévère avec la cigarette électronique

Le ministère de la Santé et des Services sociaux vient de lancer une mise en garde contre l’utilisation de la cigarette électronique. Au début du mois, Santé Canada a indiqué qu’il existait un lien possible entre les cas de maladie pulmonaire sévère observés aux États-Unis et l’usage de produits de vapotage.

Bien qu’au pays, aucun cas similaire à ceux rapportés chez nos voisins du Sud n’ait encore été porté à l’attention de Santé Canada à ce jour, le ministère de la Santé et des Services sociaux surveille la situation de près. Le MSSS s’apprête à mettre en place un processus de signalement des cas de maladie pulmonaire sévère potentiellement liés au vapotage qui pourraient survenir au Québec.

« Il est important de rappeler que le vapotage n’est pas sans risque, et que ses effets à long terme ne sont pas encore connus. Dans ce contexte, la population est invitée à faire preuve de vigilance. Comme pour les produits du tabac, les jeunes, les femmes enceintes et les non‑fumeurs devraient s’abstenir de faire l’usage de cigarettes électroniques », signale le directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

Le ministère adresse quelques recommandations aux personnes faisant usage de produits de vapotage. « Les utilisateurs qui choisissent de vapoter doivent surveiller l’apparition de symptômes de maladie pulmonaire, comme la toux, un essoufflement ou une douleur thoracique. Au besoin, il est recommandé de consulter un médecin sans tarder. Il est aussi important pour les personnes concernées de mentionner à leur professionnel de la santé si elles vapotent ou si elles ont déjà vapoté, de même que les dispositifs et substances utilisés », explique le MSSS.

À la fin du mois d’août, le milieu de la santé au pays de Trump avait répertorié 215 cas de maladie pulmonaire sévère possiblement liés au vapotage dans 25 États. Cinq décès ont également été confirmés à ce jour. Tous les patients ont rapporté avoir fait usage de la cigarette électronique. Un certain nombre d’entre eux ont aussi mentionné avoir vapoté des produits contenant des cannabinoïdes comme le tétrahydrocannabinol (THC).

Contrairement aux produits du tabac conventionnels, la cigarette électronique n’implique pas de combustion, ni de tabac. La plupart des liquides utilisés dans les cigarettes électroniques contiennent de la nicotine, du propylène glycol ou de la glycérine végétale ainsi que des saveurs ou des arômes artificiels. Plusieurs autres composantes chimiques peuvent toutefois être retrouvées dans les liquides ou dans l’aérosol.