L’agglomération de Longueuil accorde une aide financière de 142 000 $ à l’Orchestre symphonique de Longueuil

Lors de leur séance du 29 août dernier, les membres du conseil d’agglomération de Longueuil ont réitéré, cette année encore, leur soutien à l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) en lui accordant une aide financière de 142 000 $ pour l’année 2020. Une entente qui permettra à cet acteur culturel de premier plan de poursuivre sa mission artistique en offrant une programmation artistique novatrice, accessible à tous.

« C’est une chance inouïe d’avoir sur notre territoire une institution telle que l’Orchestre symphonique de Longueuil, quatrième orchestre symphonique en importance au Québec dont la renommée n’est plus à faire. La Ville de Longueuil et les villes liées sont fières de soutenir cet organisme qui contribue, depuis plus de 30 ans, non seulement au rayonnement culturel de notre région, mais aussi à celui de la Montérégie tout entière », a affirmé avec enthousiasme la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

« L’Orchestre symphonique de Longueuil est un partenaire de longue date de la Ville de Boucherville. Cette collaboration nous permet d’offrir depuis maintenant neuf ans le Rendez-vous de la Mairie, un concert symphonique de grande qualité apprécié des citoyens. Cette aide financière assurera le maintien de la contribution artistique et musicale de l’OSDL sur notre territoire », explique Jean Martel, maire de Boucherville.

« La culture est un facteur déterminant du développement social et notre orchestre y contribue de façon remarquable », a souligné la mairesse de Brossard, Doreen Assaad.

« Il nous était tout naturel de soutenir l’Orchestre symphonique de Longueuil qui, forte de ses nombreuses années d’expérience, contribue au rayonnement culturel de notre région. Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue au nouveau directeur artistique et chef attitré, Alexandre Da Costa, qui poursuivra dans cette lignée. Plus localement, l’Orchestre encourage l’accès de notre communauté à la musique classique et, ainsi, contribue à démocratiser cet art », a déclaré le maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur.

« La 34e saison de l’OSDL s’amorce en octobre par un tournant symphonique, marqué par l’arrivée d’Alexandre Da Costa, violoniste de réputation internationale, à titre de chef d’orchestre et directeur artistique. Au fil des années, notre Orchestre a su se positionner comme un leader culturel en Montérégie, notamment grâce au soutien précieux des villes de l’agglomération de Longueuil et à l’accueil chaleureux que nous réservent les citoyens de leur collectivité. Nous les en remercions sincèrement. L’avenir s’annonce prometteur pour l’OSDL, porté par de nouvelles ambitions qui sauront séduire nos publics de tous âges! », a déclaré Denyse Thiffault, directrice générale de l’OSDL.

La subvention accordée à l’OSDL lors du conseil d’agglomération est composée d’un montant de 120 000 $ pour la réalisation de son mandat de diffusion culturelle ainsi que d’un montant de 22 000 $ pour son hébergement.