Invitation à participer à une visite guidée du boisé Du Tremblay

La Ville de Boucherville, en collaboration avec Nature-Action Québec (NAQ), invite la population à une activité de découverte du boisé Du Tremblay le samedi 21 septembre prochain. Deux départs sont prévus, le premier à 13 h et le second à 15 h. Lors de la visite guidée d’une durée approximative de 90 minutes, des spécialistes vous feront découvrir la faune, la flore et la grande valeur écologique de ce milieu naturel. Ils expliqueront les efforts de conservation mis en place pour protéger cette étendue boisée qui abrite entre autres la plus petite grenouille du Québec et l’une des plus rares : la rainette faux-grillon.

À la suite de l’activité de découverte, les participants pourront sillonner librement le sentier composé de sections en poussière de pierre et de passerelles de bois. Le parcours complet, incluant l’aller-retour à partir du stationnement, constitue une randonnée d’approximativement 3 km.

Inscription gratuite.

L’inscription est obligatoire. Veuillez joindre la ligne info-environnement par courriel à info.environnement@boucherville.ca ou en composant le 450 449-8113. Cette activité est réservée aux résidants de Boucherville. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte. Faites vite, les places sont limitées!

Si les conditions climatiques sont défavorables, l’activité pourrait être annulée.

Le boisé Du Tremblay

D’une superficie de près de 400 hectares, dont le tiers se trouve sur le territoire de Boucherville, le boisé Du Tremblay est l’un des plus vastes milieux naturels de la Montérégie. Près d’une centaine d’hectares de ce joyau régional est la propriété de NAQ et de la Ville de Boucherville, ce qui assure la protection à perpétuité d’habitats essentiels au maintien d’une biodiversité exceptionnelle. Les nombreux milieux humides qu’on y retrouve abritent l’une des plus grandes populations de rainettes faux-grillon du Québec. On distingue la rainette par son cri printanier caractéristique qui s’apparente à celui d’un grillon (criquet) et par sa taille minuscule, inférieure à 4 cm à maturité. Cette espèce est désignée « espèce vulnérable » au Québec et « espèce menacée » au Canada. On peut généralement entendre le chant caractéristique de cette grenouille en avril et mai.

Renseignements

Ligne info-environnement : 450 449-8113 ou HYPERLINK « mailto:info.environnement@boucherville.ca » info.environnement@boucherville.ca