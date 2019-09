Le Parti conservateur place ses espoirs en Julie Sauvageau dans Montarville

Les élections fédérales auront lieu le mois prochain et les candidats des différents partis politiques fourbissent leurs armes en vue du 21 octobre prochain. Dans la circonscription de Montarville, qui comprend notamment le territoire de Sainte-Julie, le Parti conservateur du Canada a fait connaître sa candidate, Julie Sauvageau, qui est enseignante de formation et mère de deux enfants.

Mme Sauvageau habite sur la Rive-Sud depuis près de 30 ans et elle a enseigné dans plusieurs écoles primaires de Sainte-Julie au fil des ans. Dans le cadre de son travail, elle s’est notamment impliquée auprès des élèves, de leurs parents et elle a œuvré au sein de divers comités, comme le conseil d’établissement et le conseil des enseignants.

La candidate a décroché un baccalauréat en sciences de l’éducation préscolaire primaire de l’Université de Montréal en 1989 et elle a par la suite débuté sa carrière d’enseignante en classe d’immersion française au « Durham Board of Education », en banlieue de Toronto.

Pour sa part, le Parti conservateur du Canada semble particulièrement prêt pour la bataille électorale car la formation politique dirigée par le chef Andrew Sheer est la première en date du 3 septembre dernier à avoir présenté la totalité de ses candidats à l’échelle du pays. Fait à noter, l’équipe comprend un nombre record de candidates, soit 105, dont évidemment Mme Sauvageau.

Plus d’argent dans les poches des citoyens

« Cette équipe de candidats représente l’un des groupes les plus diversifiés sur les plans personnel et professionnel que nous ayons jamais eus, a souligné Andrew Scheer. Cette élection vise à choisir un premier ministre et un gouvernement qui vous aideront à améliorer votre quotidien, et nos 338 candidats représentent très bien ce choix. Les Canadiens veulent une équipe qui a un plan, qui vit selon ses moyens et met plus d’argent dans vos poches. »

Parmi les engagements du Parti conservateur, trois d’entre eux sont surtout mis de l’avant, c’est-à-dire protéger et renforcer le système de santé public; augmenter le financement fédéral des programmes sociaux et bonifier le financement des soins de santé au Canada.

Au plan environnemental, le parti veut mettre de l’avant de nouvelles politiques qui réduiront davantage les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’un océan à l’autre et qui renforceront la protection de l’environnement, « sans que les Canadiens n’aient à débourser un sou ».

Leur plan vert repose sur trois principes qui permettraient au Canada d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, selon Andrew Sheer, soit : des technologies vertes, pas des taxes; un environnement naturel plus propre et plus vert; et finalement, prendre part à la lutte contre les changements climatiques à l’échelle mondiale.