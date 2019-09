Le CABB connaît une année très active

En cette année de 40e anniversaire, le Centre d’action bénévole de Boucherville continue de jouer un rôle de premier plan dans la communauté. Les dirigeants de cet organisme ont profité de la 7e édition du «Cocktail des partenaires» jeudi dernier au Cercle social Pierre-Boucher pour dévoiler avec fierté le plus récent bilan du CABB qui couvre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Au total, 977 bénévoles ont offert des services à 1952 bénéficiaires résidant dans la municipalité. Globalement, ils ont réalisé 31 789 heures de bénévolat bien comptabilisés.

En parallèle, 67 organismes locaux ont fait appel aux services du CABB afin d’obtenir du soutien lors de 128 activités ou événements. Le service de jumelage de bénévoles a été si populaire au cours de la dernière année qu’il a connu une hausse de 14% par rapport aux douze mois précédents. À ce bilan s’ajoute l’apport de 244 employés de 36 entreprises qui se sont impliqués activement comme bénévoles dans la communauté. De nombreuses entreprises établies à Boucherville encouragent les membres de leur personnel à faire du bénévolat dans la collectivité, a rappelé Martine Tourigny, chargée du soutien aux organismes.

Maison du bénévolat

La rencontre a permis de faire le point sur le projet de relocalisation du Centre d’action bénévole, en préparation depuis trois ans. Rappelons que le CABB s’installera dans les locaux de l’ancienne école Marguerite-Bourgeoys, voisine de l’église Sainte-Famille. Il partagera les espaces avec le Comité d’entraide de Boucherville, les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb. À cette étape-ci, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville doit approuver dans quelques jours les plans d’architecte qui ont été préparés. Par la suite, après les appels d’offres et l’attribution des contrats, les travaux d’aménagement devraient être exécutés plus tard à l’automne. Lorsque le tout sera terminé, les organismes prendront possession de leurs nouveaux locaux. Aucune date n’a été avancée mais tous se croisent les doigts pour que la Maison du bénévolat soit prête à accueillir ses occupants le printemps prochain.