Jeux parapanaméricains de Lima : la Bouchervilloise Clémence Paré au pied du podium à deux reprises

Le bronze pour la nageuse du Club Mustang Myriam Soliman

Deux nageuses du Club Mustang de Boucherville se sont particulièrement démarquées aux Jeux parapanaméricains de Lima, au Pérou. Myriam Soliman a décroché une médaille de bronze au 100 mètres dos, et Clémence Paré s’est retrouvée à deux reprises au pied du podium en se classant au quatrième rang au 50 mètres dos papillon et au 200 mètres quatre nages.

De retour au bercail mardi dernier, les deux jeunes filles nageaient littéralement de bonheur, ainsi que leur entraîneur René Laroche.

Les deux paranageuses ont rivalisé, du 23 août au 1er septembre, avec les nageuses de 29 autres pays des Amériques, et aux côtés de onze autres Canadiens de l’équipe nationale.

Myriam Soliman, de l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, a commencé à nager à l’âge de huit ans dans le cadre d’un programme de réadaptation après une blessure. Elle a été nommée meilleure nageuse aux Championnats provinciaux de 2012 et a participé aux essais pour les Jeux paralympiques de 2016. En 2017, elle a nagé pour Équipe Québec aux Jeux du Canada. L’athlète de 19 ans étudie au cégep Édouard-Montpetit.

Clémence Paré

« J’étais très contente de mes résultats, d’autant plus qu’il s’agissait de ma première participation à une compétition internationale. Je n’ai que 16 ans, et j’ai encore du chemin à faire pour atteindre mes plus hauts objectifs », a confié la nageuse de Boucherville.

Clémence a commencé à nager à l’âge de 10 ans. Elle est, depuis trois ans, sous la supervision de l’entraîneur René Laroche du Club Mustang. En 2018, elle a réalisé quatre records canadiens de paranatation en grand bassin (50 dos, 100 dos, 200 dos et 200 quatre nages individuelles) et quatre autres en petit bassin (50 papillon, 50 dos, 100 dos et 200 QNI). Elle a également décroché des médailles d’argent et de bronze au 50 mètres dos aux Championnats canadiens de 2017 et de 2018.

L’athlète qui étudie à De Mortagne dans le programme sport-études rêve de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 ou à ceux de Paris en 2024.

Pour les Jeux parapanaméricains, elle s’était entraînée au cours de la dernière année environ 18 heures par semaine dans l’eau, en plus de la musculation.

L’équipe parapanaméricaine canadienne était composée de 151 athlètes qui ont concouru dans 13 sports.