Les Journées de la culture à Verchères

Les 28 et 29 septembre prochains, plusieurs activités culturelles gratuites se dérouleront à Verchères dans le cadre des Journées de la culture.

Samedi 28 septembre à 13h – Spectacle de marionnettes – Manu et ses livres : Le petit monstre chocolaté, présenté par Les Fabulateurs

L’équipe de la Bibliothèque municipale Dansereau-Larose vous attend au Chalet du parc Passe-Partout (45 rue Dalpé) pour un spectacle de marionnette qui plaira à tous!

À la chocolaterie de Papi-Choco, on s’amuse comme des fous! Cependant, il ne faut pas trop manger de chocolats si on ne veut pas réveiller le petit monstre chocolaté. Timothé saura-t-il contrôler son penchant sucré pour le chocolat? Malgré l’avertissement de son papi, il aura à faire face à ce monstre rigolo un peu trop gourmand…

Samedi 28 et dimanche 29 septembre – Expovente du Cercle de fermières Verchères

Les membres du Cercle de fermières Verchères exposent leurs œuvres qu’elles ont faites durant l’année lors de l’expovente annuelle qui aura lieu le samedi 28 septembre de 13h à 17h et le dimanche 29 septembre de 10h à 17h au Moulin banal. (1, rue Madeleine). Trouvez différents produits qui répondent à vos besoins, il y aura même des produits zéro-déchet!

Dimanche 29 septembre 14h à 16h30 – Dimanches culturels à la Vieille caserne; Atelier d’initiation à la poterie

Découvrez les bases de la création de poterie avec cet atelier de façonnage d’argile et création d’une pièce de poterie avec la céramiste Luisa Penilla à la Vieille caserne (532, route Marie-Victorin). Tout au long de l’activité, il y aura aussi une démonstration du travail de poterie sur tour avec Marie-Ève Tremblay.