Le projet de revitalisation du centre-ville de Varennes débute

Tel qu’annoncé dans le cadre du budget 2019 de la Ville, le conseil municipal passe à l’action et pose des gestes concrets qui mèneront vers revitalisation du centre-ville de Varennes. En début d’année, la Ville a mis en place des programmes d’acquisition d’immeubles et de soutien aux propriétaires qui souhaitent démolir leurs bâtiments vétustes. Les effets se font maintenant sentir et la population sera à même de constater des changements, à commencer par la démolition de bâtisses désuètes sur la route Marie-Victorin.

« Le sondage Imaginons notre ville de demain, réalisé il y a un an, nous a confirmé la volonté des citoyens à prioriser le centre-ville pour l’avenir. Par nos programmes d’aide aux propriétaires et locataires, nous nous sommes engagés à y donner suite en faisant les choses autrement. Par conséquent, les immeubles désuets disparaîtront pour éventuellement céder leur place à de nouveaux projets », affirme le maire Martin Damphousse, en ajoutant que les élus entendent consulter la population à ce sujet cet automne: « Nous voulons entendre les idées des citoyens et considérer leurs attentes dans les décisions que nous aurons à prendre », ajoute le maire. La date de la consultation sera bientôt dévoilée.

Démolitions planifiées

Au cours de la semaine du 15 septembre prochain, un entrepreneur procédera à la démolition de propriétés qui ont été acquises par la Ville, soit les bâtiments situés au 2218, route Marie-Victorin (ancien restaurant Maris), aux 2029-2035, route Marie-Victorin (ancien magasin La Source) tout comme la cour asphaltée de l’immeuble qui a été démoli ou se trouvait Le Bugsy. Les travaux se dérouleront à partir de 7 h et se termineront en fin d’après-midi.

Des mesures de sécurité seront déployées sur les lieux et les travaux occasionneront quelques entraves surtout à l’intersection de la rue d’Youville et de la route Marie-Victorin dans la journée du vendredi 20 septembre (ancien restaurant Maris). Une fois la démolition terminée, la Ville installera des clôtures autour du site et assurera l’entretien du terrain par la suite.