La CSMV accueille 1500 nouveaux élèves à la rentrée

La fin des vacances estivales et la rentrée scolaire créent un contexte propice à créer une certaine fébrilité chez ceux reprennent le chemin de l’école. À la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), ils sont plus de 42 500 élèves cette année à se retrouver sur les bancs d’école des différents établissements du territoire, soit 1500 de plus que l’an dernier. Les plus jeunes qui entrent en classe pour la première fois ont à se familiariser rapidement avec leur nouveau milieu de vie et tout ce que cela implique comme adaptation.

L’une des particularités de la CSMV, c’est que plus de 50% de la population scolaire provient de familles issues de l’immigration. L’intégration de ces élèves comprend aussi celle de leur entourage immédiat. L’organisation scolaire doit aussi faire face à d’autres défis en ce début de nouvelle année : une pénurie de main-d’oeuvre et l’agrandissement de six écoles.

« Toutes nos actions sont menées de façon à favoriser le développement d’une école inclusive et bienveillante qui offre un milieu de vie adapté aux besoins d’apprentissage de ses élèves, dans une école qui leur ressemble. La CSMV tient compte des particularités de chacun des milieux, tout en s’assurant d’une cohésion d’action dans l’ensemble de la commission scolaire. À travers tout ce qu’elle entreprend, l’objectif ultime de la CSMV et de ses employés demeure le même : voir chacun de ses élèves développer son plein potentiel », mentionne la présidente de la CSMV, Carole Lavallée.

Éducation des adultes

Du côté de l’éducation des adultes, la CSMV note une augmentation de la clientèle en francisation, autant à temps plein qu’à temps partiel.

Collaboration avec DEL

Projet sous l’aile de Développement économique Longueuil, l’un des quatre centres d’expertise industrielle (CEI) du Québec prend place dans des locaux du Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy. La vocation de ce centre consistera à inspirer les manufacturiers de la région qui voudront entamer une transformation numérique de leur entreprise. Par le biais de vitrines et d’ateliers technologiques, les entreprises pourront imaginer l’usine de l’avenir.