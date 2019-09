« De la ruche à la récolte » Un atelier d’extraction du miel offert à tous le 28 septembre 

La Ville de Boucherville, en collaboration avec l’entreprise Alvéole, invite la population à participer à un atelier d’extraction artisanale du miel. Cette activité se déroulera le samedi 28 septembre prochain de 10 h à 11 h au centre Mgr-Poissant.

L’atelier « De la ruche à la récolte » vous permettra de découvrir l’art de la fabrication du miel par les abeilles ainsi que les étapes réalisées par les apiculteurs pour le récolter. Pendant cet atelier ludique, tous les participants auront la chance de contribuer au processus d’extraction, que ce soit en enlevant la cire qui recouvre les alvéoles, en faisant tourner les rayons de miel dans une centrifugeuse ou en filtrant et en empotant le miel brut.

Un échantillon du miel extrait sera remis aux apprentis apiculteurs à la fin de l’activité!

Inscription gratuite

Pour vous inscrire, veuillez joindre la ligne info-environnement au 450 449-8113 ou nous contacter par courriel à l’adresse HYPERLINK « mailto:info.environnement@boucherville.ca » info.environnement@boucherville.ca. Cette activité est réservée aux résidants de Boucherville. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Faites vite, les places sont limitées!

Des abeilles au Jardin collectif De Montarville

Depuis le mois de juin dernier, il est possible d’observer deux colonies d’abeilles au Jardin collectif De Montarville. En plus de faire découvrir les pratiques apicoles, ce projet pilote a pour but d’offrir aux citoyens l’occasion d’explorer les liens qui les unissent avec ces pollinisateurs. Cette prise de conscience est bénéfique autant pour les citadins que pour la préservation de la biodiversité en ville.

Inscription et renseignements

Ligne info-environnement : 450 449-8113 HYPERLINK « mailto:info.environnement@boucherville.ca » info.environnement@boucherville.ca