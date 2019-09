Plus de 23 M$ investis dans les parcs et infrastructures sportives à Varennes en 10 ans

Le 18 août, le traditionnel Déjeuner du maire a pris la forme d’une épluchette de blé d’Inde au parc de la Commune. À cette occasion, Martin Damphousse a fait le bilan des différents projets qui ont été réalisés dans les parcs et espaces verts de la ville au fil des dix dernières années. Au total, c’est près de 23 millions de dollars qui ont été investis par la Municipalité dans ces secteurs et dans les infrastructures sportives depuis 2009.

Lors de cette rencontre, il a rappelé que le conseil municipal a fait douze fois plus d’investissements à ces endroits qu’il y en a eu dans la décennie précédente. Parmi les plus importantes améliorations apportées, il y a celles au parc Pré-Vert, soit 4 601 636 $ pour la construction de la piscine municipale extérieure, le terrain synthétique de baseball, les terrains de tennis, basketball, ping-pong et volleyball, ainsi que les nouveaux modules de jeux et aménagements paysagers.

Ensuite, il y a le parc du Portageur qui compte pour 2 042 650 $ de travaux pour l’installation de jeux d’eau et modules de jeux, des terrains de Pickleball et de tennis, ainsi que la piste cyclable. Le parc de la Commune n’est pas en reste puisqu’on y a aménagé pour près de deux millions de dollars la récente piste de Pumptrack, des nouveaux quais et des modules de jeux, sans compter des améliorations au stationnement, à la piste cyclable, à la scène et au belvédère.

12 M$ dans les infrastructures sportives

Pas moins de 633 911 $ ont été injectés au parc Saint-Charles afin d’aménager le sentier nature, le jardin du citoyen, un parcours d’habiletés de vélo, un circuit d’entraînement et des modules de jeux. Pour sa part, la Ville a investi 210 542 $ au parc du Carrousel pour installer une nouvelle surface de roller hockey, asphalter les pistes cyclables, refaire l’aménagement et ajouter des modules de jeux.

Il y a eu aussi des travaux de l’ordre de 121 241 $ au parc Pierre-Boucher pour mettre des nouveaux modules de jeux et un parcours de vélo, tout comme au parc des Mousaillons (59 133 $), où l’on a mis une station de réparation de vélos pour le sentier Oka/Mont-Saint-Hilaire.

La Ville a de plus effectué pour 33 493 $ de travaux de réaménagement au parc de la Petite-Prairie, en plus d’ajouter des modules de jeux récents, tout comme au parc de la Source (109 736 $). Au parc Marie-Victorin, les cols bleus ont refait la surface du terrain de tennis et l’entretien de la pataugeoire pour un montant de 89 833 $. Au parc du Vallon, la voie partagée a été pavée en neuf pour 15 869 $, alors que le parc Ki-Rit a quant à lui bénéficié d’un réaménagement de l’ordre de 33 285 $. Finalement, il y a eu des travaux de plus de 47 000 $ au parc canin, c’est-à-dire pour l’installation d’un abri, d’un enclos et d’un nouvel éclairage.

Il est à noter que l’ensemble des parcs de la municipalité a fait l’objet d’un investissement de près de 911 000 $ pour la plantation d’arbres et l’aménagement de platebandes, l’asphaltage des pistes cyclables, l’installation de bancs de parc et d’œuvres d’art dans certains cas.

À ce montant, il faut rappeler que la Ville de Varennes a injecté près de 12 millions de dollars dans les plus récentes infrastructures sportives, soit le Centre multisports régional (CMR), le Sportplex de l’Énergie, l’école de gymnastique Les Dynamix et le Dek hockey.