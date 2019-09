De nombreux citoyens récompensés dans le cadre du concours Maisons fleuries

La Ville de Sainte-Julie a dévoilé hier soir les gagnants du concours Maisons fleuries 2019 et les commerces fleuris coup de coeur des Julievillois, une initiative du Comité d’embellissement horticole.

« L’embellissement horticole contribue non seulement au rayonnement et au sentiment de fierté de la ville, mais également à l’environnement et à la qualité de vie. Encore cette année, les Julievilloises et les Julievillois se sont dépassés pour embellir leur milieu », s’est réjoui la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Le jury a sélectionné deux gagnants dans chacun des huit districts dans la catégorie Maison et deux autres dans la catégorie Condo ou logement. Les gagnants ont reçu un cadre souvenir, un livre sur le jardinage et un chèque de 125 $ dans la catégorie Maison et de 75 $ dans la catégorie Condo ou logement pour inviter les gagnants à continuer à embellir leur résidence. Plusieurs mentions Coups coeur ont également été décernées.

Pendant la soirée, la conseillère du district de l’Arc-en-Ciel Amélie Poirier et le conseiller du district du Vieux-Village Mario Lemay, respectivement présidente et membre du Comité d’embellissement horticole, ont d’ailleurs souligné l’implication bénévole des membres du comité : Claudine LeGruiec, Josée Dupré, Martine Flipot, Nathalie Provost, Mona Sinnet et Louis Beauchemin, directeur Qualité du milieu à la Ville de Sainte-Julie.

Les photos des gagnants et des réalisations primées sont disponibles sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie (facebook.com/villesaintejulie).

Gagnants – Catégorie Maison

District de la Belle-Rivière – Ringuet :

• Nathalie Poirier – boulevard N.-P.-Lapierre

• Serge Plante – rue du Moulin

• Mention coup de coeur : Jocelyne Chamberland-Lessard – rue C.-H.-Grignon

District du Moulin :

• Nathalie Guillette – rue Lionel-Groulx

• Mario Martel – avenue de l’Abbé-Théoret

District de la Vallée :

• Catherine Langlois – rue du Père-Marquette

• Julie Beaulieu – rue des Marguerites

District du Rucher :

• Martine Salvas – rue du Luxembourg

• François Auclair – rue Jean-Lesage

• Mention coup de coeur : Guylaine Cardin – rue Adélard-Godbout

District du Vieux-Village :

• Jacques Leblond – rue Samuel-De Champlain

• Marie-France Lévesque – rue Daoust

• Mention coup de coeur : Katy Senecal – rue du Limousin

District du Grand-Coteau :

• Alain Pineau – rue Jacques-Rousseau

• Paule Verville – rue du Grand-Degré

• Mention coup de coeur : Line Papineau – rue Principale

District de l’Arc-en-Ciel :

• Manon Beaudry – rue Des Autels

• Christiane Voyer – place de la Montagne

• Mention coup de coeur : Claude Flibotte – rue du Grand-Coteau

District de la Montagne :

• Lise Blais – rue du Verger

• Ken Malin – avenue du Mont-Saint-Bruno

Gagnants – Catégorie Condo ou logement

• Diane Turmel – rue Samuel-De Champlain

• Patrick Fortin – rue Jacquelin-Beaulieu

• Mention coup de coeur : Michel Poirier – place de la Mitrelle

Gagnants – Catégorie Commerce fleuri coup de coeur

• BMW Sainte-Julie

• Restaurant Mc Donald’s