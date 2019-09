Le CABB présente quatre spectacles gratuitement aux aînés de Boucherville

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) invite les gens de 65 ans et plus de Boucherville à s’inscrire gratuitement à sa nouvelle saison du CABbaret des aînés. Quatre spectacles sont prévus cet automne, soit les vendredis 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre prochains de 14 h à 15 h 30, au Centre multifonctionnel Francine-Gabois de Boucherville.

Les spectacles du CABbaret permettent aux aînés de briser leur isolement, de favoriser les liens avec leurs pairs et de socialiser tout en profitant d’un spectacle de qualité présenté gratuitement grâce à la participation financière de son partenaire principal : les Filles d’Isabelle de Boucherville. Les participants sont tenus de s’inscrire au plus tard le dimanche précédant le spectacle au 450 655-9081 ou par courriel à info@cabboucherville.ca. En plus du spectacle, collation et café sont servis sur place. Au besoin, le CABB peut offrir le transport.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.