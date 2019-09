C’est la rentrée pour plus de 34 000 élèves de la Commission scolaire des Patriotes

L’été s’est avéré chaud, alors que l’automne s’annonce tout aussi « chaud » en raison des élections fédérales et, entre les deux, il y a la rentrée qui s’effectue officiellement le mardi 3 septembre. Pour l’occasion, pas moins de 34 527 élèves, jeunes et adultes, prendront place dans l’un des 69 établissements de la Commission scolaire des Patriotes (CSP).

Pour la rentrée 2019-2020, la CSP comptera cinq classes de maternelles quatre ans temps plein, dont deux nouvelles classes à l’école Le Rocher à Saint-Amable et deux classes à l’école Mère-Marie-Rose à Contrecœur.

Du côté de l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecoeur, les récents travaux ont permis l’ajout d’une classe d’éducation préscolaire, de six classes d’enseignement primaire et l’agrandissement du gymnase. En ce qui concerne l’école Ludger-Duvernay à Verchères, ce sont une classe d’éducation préscolaire et cinq classes d’enseignement primaire qui ont été ajoutées.

Rappelons qu’à Varennes, les travaux d’agrandissement de l’ordre de trois millions de dollars de l’école secondaire le Carrefour devraient permettre à l’établissement scolaire, qui compte présentement 1 000 étudiants environ, d’accueillir bientôt 350 élèves de plus.

Au chapitre des nouveautés pour la rentrée 2019-2020, rappelons que la CSP a mis de l’avant en juillet 2018 sont Plan d’engagement vers la réussite : Tous Patriotes pour la réussite! (PEVR), un plan stratégique qui vient définir et orienter ses priorités et ses actions dans un horizon de quatre ans afin que chaque élève se développe à son plein potentiel.

Dans le cadre du PEVR, chaque établissement a préparé en 2018-2019 un projet éducatif permettant de définir et de faire connaître à sa communauté éducative les orientations et les priorités d’action afin d’assurer la réussite éducative de tous ses élèves. La présidente de la CSP, Hélène Roberge, a précisé que, dans les prochaines semaines, les établissements présenteront aux élèves et à leurs parents leur projet éducatif qui sera mis en action dès cette année, et ce jusqu’en juin 2022.

Une famille, un dictionnaire offert à Varennes et Verchères

Une famille, un dictionnaire est un service développé en partenariat avec le Carrefour jeunesse emploi Marguerite-d’Youville, qui vise à mobiliser les parents d’élèves du primaire à soutenir leur enfant dans l’atteinte de leur plein potentiel. Plus précisément, les objectifs de ce service sont d’outiller les parents afin qu’ils développent une meilleure confiance en leurs capacités et se sentent plus compétents pour accompagner leurs enfants dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Ces rencontres permettent également aux parents d’élargir leur réseau social, afin qu’ils puissent partager et s’entraider. Actuellement offert à Varennes et Verchères, ce programme comporte une dizaine d’ateliers, d’une durée de trois heures chacun, qui sont donnés gratuitement par une enseignante et un intervenant du Carrefour jeunesse emploi. Pour en savoir plus, les citoyens peuvent communiquer avec l’école J.-P.-Labarre à Varennes et Ludger-Duvernay à Verchères.

(Mention de source : Commission scolaire des Patriotes)