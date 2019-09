Un sergent du SPAL médaillé de bronze aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers

Le sergent Dominic Ahier du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est revenu avec une médaille de bronze au cou des Jeux mondiaux des policiers et pompiers qui se tenaient du 8 au 18 août dernier à Chengdu, en Chine.

Le policier âgé de 40 ans s’est illustré à l’épreuve du développé couché (bench press), dans la catégorie 40 ans et plus. Il est parvenu, à son troisième essai, à soulever et abaisser une barre d’haltère chargé d’un poids de 187,5 kg.

« J’étais très fier. Je m’attendais à bien figurer, selon mes charges personnelles, mais ce n’est que là-bas que l’on sait si nos chances sont bonnes. Il y a eu plein d’éléments incommodants : la chaleur, la déshydratation, le décalage horaire, et mes petites manies côté alimentation qui ont été bousculées. Ç’a été un choc », raconte l’athlète lors d’une entrevue accordée à La Relève.

Le sergent Ahier a commencé à pratiquer ce sport alors qu’il étudiait au cégep en techniques policières. C’était sa première compétition internationale. Elle a réuni environ 10 000 athlètes.

« L’expérience et l’ambiance des Jeux furent incroyables. Les compétitions se sont déroulées devant des estrades remplies. C’était quelque chose! On était traité comme si nous étions des rock stars. Tout le monde voulait être photographié avec nous. J’ai dû faire près de 500 photos avec des inconnus. Je retiens aussi la camaraderie entre les athlètes qui exercent le même métier que moi et qui venaient de partout à travers le monde. »

Le sergent Ahier s’entraînait intensivement depuis deux ans pour ces jeux. Il y est revenu avec une médaille, et également des blessures aux coudes et aux poignets. Cela ne l’empêche pas de penser aux prochains Jeux mondiaux des policiers et pompiers qui se tiendront à Rotterdam, aux Pays-Bas, en 2021.