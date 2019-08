Pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC : la Course Julien-Robitaille est de retour pour une deuxième année !

La deuxième édition de la Course Julien-Robitaille se tiendra le 8 septembre prochain au parc Vincent-d’Indy, à Boucherville. Cet événement se veut un hommage à ce jeune homme décédé subitement en 2016 à l’âge de 22 ans.

« Julien était notre grand ami. Adepte de plein air et de sports, principalement de hockey et de football, il était toujours souriant, farceur et rassembleur. Cette course se veut un hommage à ce qu’il adorait: faire du sport entouré des gens qu’il appréciait », mentionnent ses amis qui ont mis sur pied cet événement, aidés de la famille de Julien, qui vise également à amasser des fonds destinés à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

L’activité prendra la forme d’une course amicale non chronométrée sur des parcours de 6 km ou de 3,5 km, au choix. Il sera aussi possible d’intégrer le groupe de marche qui empruntera le parcours de 3,5 km.

L’année dernière, plus de 115 personnes ont participé à la première édition. Une somme nette de 3 345 $ a été remise à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. L’objectif cette année est de dépasser ce montant.

Pour assurer la pérennité de l’événement, un organisme à but non lucratif a été créé cette année sous le nom de La Course Julien-Robitaille. « Ceci nous permettra de bonifier l’offre de services pour nos participants, toujours dans le but d’offrir une expérience extraordinaire et d’amasser un maximum d’argent pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC », spécifient les organisateurs.

Horaire et inscription

Le 8 septembre au parc Vincent-d’Indy, à Boucherville. Les participants sont attendus à 9 h 15 pour enregistrement et remises des chandails et des gourdes. Le discours d’ouverture est prévu à 10 h, et le départ à 10 h 30.

Les inscriptions doivent être faites en ligne au www.coursejulienrobitaille.ca, sous l’onglet « participer ». Les dons peuvent être faits sous l’onglet « faire un don ». Les donateurs seront automatiquement redirigés vers la page de Julien Robitaille sur le site de la Fondation. Un reçu pour fins d’impôt sera envoyé par courriel à la suite du don. Il est à noter que la Fondation chapeaute l’événement et sera présente sur place pour recueillir les dons en argent.