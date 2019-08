Championnats québécois espoirs sur route : deux médailles pour les Dynamiks

Les porte-couleurs du Club des Dynamiks de Contrecoeur ont réalisé de belles performances lors des Championnats québécois espoirs sur route qui se tenaient à Saint-Georges-de-Beauce. Ils sont notamment revenus avec deux médailles en poche.

Cet événement regroupait les 200 meilleurs coureurs de la relève cycliste du Québec âgés de moins de 17 ans, les 24 et 25 août dernier.

À l’épreuve des jeux d’habileté, Louis-Charles Brouillard (catégorie U13) s’est démarqué en remportant la médaille de bronze. Amélia Veilleux (catégorie U9) a réalisé également une belle performance en terminant au pied du podium, avec une 4e position.

À l’épreuve du critérium, Mia Bergeron-Chabot (catégorie U9), qui en est à sa première saison, a bataillé férocement tout au long du parcours à forts dénivelés. Elle a terminé au 4e rang, à seulement 23 secondes de la médaille de bronze, tout comme sa coéquipière Sandrine Veilleux (U11) qui, après un départ difficile, a su remonter une dizaine de compétitrices pour terminer au 4e rang.

À la course sur route, épreuve reine du championnat, Éva Gabelier (U17) a offert une performance sans reproche. L’athlète a échappé de peu la médaille de bronze, lors du sprint final, et terminé en 4e position. Notons la 8e position d’Amélie Letendre (U17) qui complétait son parcours cycliste du volet espoir au profit du volet élite l’an prochain.

Déterminée à conclure sa saison en force, Sandrine Veilleux (U11) comptait bien se reprendre de sa 4e position obtenue la veille au criterium. Elle a réussi en décrochant l’or à cette dernière épreuve. Elle a remporté la course par plus de quatre secondes sur sa poursuivante Samuelle Tremblay, du Club Lévis Sport Olympe. Cette victoire lui a permis de conclure la saison avec le titre de vice-championne du championnat québécois.

Les championnats clôturaient la 43e saison de compétitions de l’année pour les Dynamiks. Cette saison, de l’avis de plusieurs, a été exceptionnelle pour les membres qui n’ont cessé de récolter les podiums et les titres de championnats sur les scènes régionale, provinciale, nationale et même mondiale.