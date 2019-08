Le député Michel Picard annonce une subvention au Centre de femmes Entre Ailes Sainte-Julie

Le député libéral fédéral de Montarville, Michel Picard, se réjouit d’annoncer un financement fédéral de 115 408$ au centre de femmes Entre Ailes de Sainte-Julie dans le cadre du programme « Promotion de la femme ».

« Le gouvernement du Canada reste déterminé à permettre aux femmes de contribuer à la prospérité du pays et d’en profiter » affirme le député fédéral.

Ce programme vise à financer des projets qui permettront d’accroître la capacité des groupes de femmes contribuant ainsi à la création d’un mouvement ayant comme objectif de faire avancer l’égalité des genres au Canada. Cette somme d’argent permettra d’augmenter la capacité organisationnelle d’Entre Ailes et l’aidera à travailler en concertation avec d’autres organismes afin de régler des questions touchant les femmes.

« Les organismes qui luttent pour le droit des femmes fournissent des services indispensables dans nos collectivités. Ils aident les femmes et les filles à profiter d’une sécurité financière, à vivre à l’abri de la violence et à être en mesure de participer à toutes les sphères de notre économie et de notre société. Pour trop longtemps, ces organismes ont été sous-financés, sous-estimés et affaiblis. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organismes venant en aide aux femmes sont la pierre angulaire du mouvement de l’égalité des genres au pays. Maintenir et renforcir leur capacité de faire leur important travail est une façon efficace de façonner l’autonomisation des femmes au pays », affirme monsieur Picard.

La coordonnatrice générale par intérim d’Entre Ailes, Chantale Boily, a réitéré l’importance de cette aide financière du gouvernement fédéral pour améliorer les conditions de vie des femmes dans la région.

À retenir :

– 115 408$ ont été octroyés par le fédéral à Entre Ailes.

– Le gouvernement du Canada est déterminé à être un allié et à offrir des outils permettant aux organisations locales de façonner l’autonomisation des femmes.

– Entre Ailes est une organisation essentielle qui offre aux femmes de la circonscription de Montarville, un soutien, un accompagnement, une écoute et bien plus encore.