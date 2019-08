Coup d’oeil sur la séance du conseil municipal du mois d’août à Boucherville

La Ville vient d’acquérir une maison ancestrale située au 300, rue d’Alençon, près du boisé Du Tremblay. Ce bâtiment patrimonial, inoccupé depuis nombre d’années, appartenait à M. Robert Roy. Celui-ci a cédé sa propriété située en zone agricole pour la somme symbolique d’un dollar. La Municipalité devra restaurer cette maison de pierre actuellement en piètre état. L’administration municipale compte demander l’appui de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, afin d’obtenir une subvention pour les travaux requis. L’objectif ultime consiste à transformer l’immeuble en un centre d’interprétation pour le boisé Du Tremblay.

Le conseil municipal a choisi de rendre hommage à l’ancien maire Yvon Julien en désignant la piste cyclable qui longe le fleuve entre Longueuil et Varennes Promenade Yvon-Julien. En complément, le quai municipal situé dans le prolongement du boulevard De Montarville portera désormais le nom de Quai Yvon-Julien. Ces modifications seront confirmées lors d’une cérémonie officielle prévue le 21 septembre prochain, à 13 h 30. Premier magistrat de la Ville de 1973 à 1978, M. Julien a laissé sa marque sur le plan environnemental. Sous son administration, la Municipalité a procédé à l’aménagement de nombreux parcs et espaces verts. En 2013, cet ancien maire a reçu le Prix Pierre-Boucher, la plus haute distinction de l’Ordre du mérite pour sa contribution exceptionnelle au développement de la ville.

Un nouveau prix visant à reconnaître les performances scolaires des étudiants s’ajoutera à l’Ordre du mérite. La création du prix Mérite étudiant permettra de récompenser, une fois par année, un étudiant s’étant démarqué sur ce plan. Le récipiendaire recevra une bourse de 2000 $.

La Ville de Boucherville entend collaborer avec l’organisme L’ARTERRE. Ce regroupement de la CMM est un service de maillage qui favorise l’accessibilité au monde agricole par l’accompagnement et le jumelage d’agriculteurs, de propriétaires et d’aspirants- agriculteurs. Par cet intermédiaire, la Municipalité peut notamment avoir accès à une banque de locataires potentiels qui pourraient apporter sur les terres lui appartenant une culture innovante et différente.