Longueuil acquiert le parc St. Mark et ses bâtiments

Afin d’assurer la protection d’un important site patrimonial

Le conseil municipal de Longueuil a donné le feu vert à l’acquisition par la Ville de l’église St. Mark ainsi que du bâtiment et du parc attenant. Pour la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, « le quartier historique du Vieux-Longueuil constitue un riche patrimoine pour notre ville. En faisant le choix de l’offre de la Ville de Longueuil pour se porter acquéreur de l’église, l’Archevêché de Montréal s’assure de la pérennité de cet important site patrimonial ».

Une fois la transaction complétée, la Ville de Longueuil étudiera les différentes options pour l’utilisation de l’église, du parc et du presbytère. La Ville sera disposée à recevoir des projets des groupes intéressés à utiliser ces équipements.

La résolution a été adoptée à la quasi-unanimité au conseil municipal. Parmi les seize membres du conseil, seul le conseiller Benoit L’Écuyer a voté contre la transaction alors que même ses deux collègues de l’opposition officielle se sont positionnés en faveur. On ne peut que se questionner quant aux motivations de monsieur L’Écuyer, soulève Mme Parent.