Fermeture de rues le dimanche 1er septembre en raison de la course 30 km des rives de Boucherville

Dans le cadre de la course du 30 km des rives de Boucherville, la Ville de Boucherville tient à informer les citoyens des fermetures suivantes.

Dimanche 1er septembre, de 6 h 30 à 12 h 30

Fermeture complète du boulevard Marie-Victorin, entre le boulevard De Montarville et la rue D’Argenson (interdiction de stationner en vigueur également).

Fermeture de la piste cyclable du boulevard Marie-Victorin, entre le boulevard De Montarville et la rue D’Argenson (détour via le boulevard du Fort-Saint-Louis).

Nous vous suggérons donc d’éviter ce secteur. Il sera toutefois possible d’accéder aux différentes rues du secteur en empruntant, entre autres, le boulevard du Fort-Saint-Louis.

Nous vous remercions de votre compréhension.