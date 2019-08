Le terrain d’une station de pompage de Longueuil sera décontaminé

Les sols contaminés sous la station de pompage d’eau brute de la Ville de Longueuil, au 850, rue Saint-Charles Ouest, seront réhabilités. Québec vient d’accorder une subvention de 807 550 $ à l’agglomération de Longueuil pour la réalisation de ces travaux qui touchent 600 m3 de sols. Ceux-ci avaient été contaminés lors d’un déversement accidentel de mazout survenu en janvier 2015. Les ministres Benoit Charrette, Christian Dubé et Lionel Carmant étaient de passage à Longueuil le 23 août dernier pour confirmer l’octroi de cette subvention. Ce moment équivaut à près des deux-tiers du coût des travaux admissibles, estimé à 1 266 698 $.

« L’agglomération de Longueuil reçoit un appui financier pour régler définitivement un cas de contamination qui remonte à quelques années, et c’est tant mieux. Décontaminer des sols, c’est protéger son environnement, mais à titre de ministre délégué à la Santé, je me dois de souligner que c’est aussi une question de santé publique. Les communautés ont tout à gagner à éliminer les risques potentiels de contamination de l’eau potable, même minimes. Bravo à l’agglomération de Longueuil pour cette initiative », a mentionné le ministre Lionel Carmant.

La subvention accordée provient du programme ClimatSol-Plus – volet 2. Ce programme a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Il vise plus particulièrement à dynamiser des milieux urbains existants par le recours à de meilleures pratiques d’aménagement du territoire. Son volet 2 est financé par des crédits additionnels accordés au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il facilite la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique en ayant pour objectif de créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain.

La station de pompage appartient à la Ville de Longueuil depuis 1979. Les élus municipaux siégeant au conseil d’agglomération ont attribué le contrat pour le traitement des sols à Terrapex Environnement Ltée le 21 février 2019. Le traitement du terrain pourrait s’échelonner sur cinq ans.

« Cette aide financière vient soutenir les efforts de Longueuil pour protéger l’environnement et assurer la pérennité de nos terrains et infrastructures qui sont essentiels pour notre population. Grâce à la bioremédiation, le terrain de la station de pompage sera réhabilité selon une méthode novatrice et respectueuse de l’environnement en optimisant la croissance des bactéries présentes dans les sols. Cette totale collaboration avec le gouvernement du Québec démontre notre volonté de réaliser des projets pour le bien-être des citoyens et des générations futures », a expliqué la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.