Un bilan positif pour la Brigade- CIEC district Boucherville

La Brigade – CIEC district Boucherville a récemment célébré le bilan de la 3è saison estivale. Cette soirée de gala fut haute en émotions puisque les jeunes et les coordonnatrices ont tissé des liens serrés tout au long de l’été.

Sous le regard conquis des partenaires, les 12 jeunes entrepreneurs engagés ont au total fait plus de 22 contrats pour un revenu de plus de 2000$, une très bonne année, a souligné Maude St-Hilaire, co-responsable de l’encadrement du projet au CJE Marguerite-d’Youville.

C’est ainsi que le CJEMY a tenu à remettre un certificat honorifique à chacun des 12 entrepreneurs mais également aux deux coordonnateurs du projet, Andrée-Anne et Rose, qui ont su transmettre leur grande persévérance aux jeunes tout au long de la saison estivale.

Merci à tous les citoyens qui ont encouragé la Brigade- CIEC district Boucherville.

Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) est chapeauté par le CJE Marguerite-d’Youville et est rendu possible grâce au Fonds étudiant II qui, à titre de partenaire financier majeur, assure notamment le salaire et la formation des coordonnateurs partout au Québec. Il est déployé avec la collaboration du service d’entrepreneuriat coopératif du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse, la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité et le Mouvement Desjardins. (Caisse des Patriotes)

Fonds étudiant II

Issu d’un partenariat entre le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, le Fonds de solidarité FTQ et la FTQ, le Fonds étudiant II a pour mission de susciter la création d’emplois d’été chez les jeunes étudiants de niveaux secondaire, collégial et universitaire. Un capital de 40 millions de dollars a été constitué ayant pour but de rembourser les employeurs qui créent ces emplois d’été. Chaque année, plus de 1 800 000 $ sont versés en remboursement de salaires.

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)

Le CQCM représente l’ensemble des organisations coopératives sectorielles et régionales du Québec. Il compte parmi ses membres plus de 3 100 coopératives et mutuelles, lesquelles génèrent plus de 112 000 emplois. Avec plus de 39 milliards $ de chiffres d’affaires, ces entreprises sont un des piliers essentiels du développement économique et social du Québec, notamment parce qu’elles affichent un taux de survie doublement supérieur aux autres formes d’entreprises créées.