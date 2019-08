Le Service Sécurité Incendie de Verchères se mobilise pour La Journée Terry Fox

De nouveau cette année l’équipe du Service Sécurité Incendie de Verchères s’impliquera bénévolement lors de la Journée Terry Fox à Verchères. Les pompiers sont fiers de contribuer à cet événement qui a pour but d’amasser des fonds pour la recherche sur le cancer.

La 20e édition de la Journée Terry Fox à Verchères aura lieu le 15 septembre au Parc des Pionniers près du quai de Verchères. Les inscriptions débutent dès 8h45 et le départ pour les enfants (1 km) sera à 9h30 et celui pour les enfants et adultes (5 km et 10 km) se fera à 10h. Aucuns frais d’inscription ne sont demandés et les dons en argent comptant sont acceptés sur les lieux.

Les participants sont invités à apporter leur bouteille d’eau réutilisable, une station de remplissage sera sur le site de l’événement.

Il y aura sur place collations, prix de présence, sécurité, bonne humeur et surtout plein d’espoir pour la recherche contre le cancer!