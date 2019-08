La Ville de Longueuil lance la ligne de signalement du Bureau d’inspection contractuelle

Un engagement formel à soutenir l’intégrité, la transparence et l’équité contractuelle

Le Bureau d’inspection contractuelle (BIC) de la Ville de Longueuil vient d’officialiser la mise en place de la ligne de signalement et du microsite Web lui étant dédiés, outils qui permettront de dénoncer toute irrégularité en matière de gestion contractuelle. Cette initiative fournit un point de contact aux fournisseurs, soumissionnaires, employés, citoyens et autres parties prenantes de la Ville désirant communiquer confidentiellement des renseignements concernant une situation douteuse ou contraire aux lois, aux directives ou aux politiques en matière de gestion contractuelle.

Une gestion confidentielle des signalements

Le BIC a mis en place un mécanisme de signalement simple et confidentiel permettant à toute personne d’effectuer un signalement à l’inspectrice générale et son équipe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par le biais d’une ligne téléphonique exclusive et d’un accès sécurisé à une plateforme Web de signalement, anonymement ou non. Dans les deux cas, l’accès est administré par le BIC, en collaboration avec un fournisseur externe indépendant. Le BIC est l’interlocuteur privilégié pour recevoir les signalements et pour effectuer le suivi approprié de l’information.

« La Ville est résolue à maintenir des standards élevés d’intégrité et de transparence et, ainsi, renforcer la confiance de ses employés, de ses citoyens et de ses fournisseurs », a affirmé la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent. « Il faut lancer un message fort et clair : si vous êtes témoins d’irrégularités en lien avec l’octroi et l’exécution d’un contrat impliquant la Ville de Longueuil, signalez-le! Que ce soit par la ligne téléphonique ou en ligne par le biais du microsite Web du BIC, vous avez à votre disposition des outils faciles d’accès, gérés par une firme indépendante qui garantit la confidentialité », a-t-elle poursuivi.

Outiller et responsabiliser les employés

La Ville prend plusieurs autres mesures afin d’assurer la transparence, de responsabiliser les employés en matière de prévention de comportements indésirables et d’assurer l’équité dans le processus de gestion contractuelle. D’ailleurs, des formations obligatoires portant sur l’éthique, la politique d’approvisionnement responsable, l’Autorité des marchés publics et le lobbyisme ont été offertes à l’ensemble des cadres et des professionnels impliqués dans l’acquisition de biens et de services de la Ville. D’autre part, la Ville de Longueuil vient tout juste d’adopter une Politique de signalement, qui spécifie notamment que toute forme de représailles à l’égard dans lanceurs d’alerte ne sera pas tolérée. Cette dernière vient établir les principes, la marche à suivre et les façons de traiter les signalements.

Le BIC a compétence sur des activités liées aux processus d’attribution, d’octroi et d’exécution de contrats de la Ville de Longueuil. Le microsite Web du BIC donne plus de détails concernant la démarche pour effectuer un signalement. Vous pouvez dès maintenant effectuer un signalement auprès du BIC en composant le 1 866 242-9902 ou par l’entremise du microsite Web bic.longueuil.quebec.