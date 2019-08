Une rentrée scolaire sous le signe de la sécurité

Et voilà, c’est la rentrée un peu partout à travers le Québec et dans la région : à la couleur orange des cônes aux abords des routes s’ajoute donc le jaune des autobus scolaires.

Durant cette période effervescente, la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent invite les parents à sensibiliser leurs enfants aux bons comportements à adopter en route vers l’école et leur rappeler les dangers potentiels lorsqu’il y a des autobus et des automobiles aux alentours.

Il est important aussi que les parents soient conscients qu’ils font parfois partie des risques présents aux abords des établissements d’enseignement, car à l’occasion, ils roulent trop vite puisqu’ils sont en retard pour mener leurs jeunes à l’école ou pour se rendre au travail, ils ont mille choses en tête et ne sont pas complètement concentrés, ils utilisent leur cellulaire et quittent la route des yeux, etc.

Les policiers pour leur part rappelleront aux enfants utilisant l’autobus de respecter les règles du transport scolaire, de toujours attendre qu’il soit immobilisé avant d’y entrer ou d’y descendre et, au débarquement, de s’éloigner le plus possible et de toujours passer devant l’autobus immobilisé avec les clignotants allumés pour traverser la rue.

Également, les agents de la Régie sensibiliseront les automobilistes à l’importance du respect du Code de la sécurité routière. Les patrouilleurs, en collaboration avec la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), porteront une attention particulière sur ces règles de sécurité: ralentir près des écoles; respecter le brigadier scolaire; faire attention aux feux intermittents des autobus scolaires et interdiction d’avoir en main des appareils mobiles.

Il est important de noter une nouveauté au Code de la route cette année : un automobiliste pris en infraction pour excès de vitesse verra le montant de l’amende doublé en zone scolaire pendant les jours de classe.

573 sacs d’école neufs

Pour l’année scolaire 2019-2020, la direction de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) s’attend à accueillir plus de 700 nouveaux élèves par rapport à l’an dernier, dont 400 environ pour le seul niveau secondaire. Cette situation n’est pas inhabituelle puisque, depuis 2011, le nombre d’élèves est en hausse constante sur l’ensemble de son territoire.

De son côté, la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie a pu remettre 573 sacs d’école neufs remplis des essentiels de la rentrée aux enfants soutenus par l’organisme, grâce aux 172 donateurs qui ont généreusement accepté d’être jumelés à un enfant dont les parents doivent composer avec une situation financière précaire.

« Dans le cadre de la Rentrée en beauté, nous avons reçu un nombre record de demandes de sacs. Il est troublant de constater que ce besoin grandit d’année en année. Par chance, les donateurs sont au rendez-vous et permettent d’offrir une rentrée en beauté à tous ces enfants dans le besoin », souligne Suzie Roy, directrice générale de la Fondation.

Depuis sa toute première édition, la Rentrée en beauté a permis à plus de 5 000 enfants de commencer le début des classes avec un sac à dos et des effets scolaires neufs. Chaque année, une centaine de donateurs acceptent d’être jumelés à un enfant afin de lui procurer les articles scolaires nécessaires. Grands, colorés, remplis d’essentiels et de surprises, ces sacs donnent confiance et courage à ces enfants.

Attention au « syndrome de la porte »

Si vous circulez fréquemment dans une zone scolaire, sachez que le « syndrome de la porte » s’y répand très rapidement. Qu’est-ce que le « syndrome de la porte » ? C’est un trouble de comportement pouvant affecter les conducteurs qui déposent des enfants à l’école. La personne affectée a l’impression que l’endroit le plus sécuritaire pour déposer sa progéniture est situé le plus près possible de la porte, peu importe la signalisation en place et au détriment de la sécurité de tous les enfants.

Symptômes : « Arrêt en zone interdite », « Entrave à la circulation », « Entrave au débarcadère des autobus scolaires », « Stationnement en double », « Non-respect des feux intermittents des autobus scolaires ».

Traitement : « Bien identifier et respecter la signalisation aux abords des écoles », « Suivre les règles du Code de la sécurité routière », « Déposer les enfants aux débarcadères désignés par l’école », « Utiliser les services des brigadières scolaires lorsque possible », « Partir à l’heure ou un peu plus tôt ». (Mention de source : Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent)